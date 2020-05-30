Маестро Кондратів запрошує на онлайн-концерт

У неділю, 31 травня, на прохання шанувальників та з нагоди свого дня народження, маестро Святослав Кондратів дає великий онлайн-концерт. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Скрипаль обіцяє, що виконає всі свої композиції, які давно не звучали на його концертах: «Дорога в дюнах, «Метеора», «Лєгзіра», «Гоп ца ца», та багато інших. Приєднатися до події можна за посиланням: https://bit.ly/2LzutDn

До слова, на карантині артист підтримував своїх шанувальників, започаткувавши серію безкоштовних онлайн виступів під назвою «Вечірня кава з Маестро», що відбувалися кожного недільного вечора.