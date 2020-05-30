ОСТАННІ НОВИНИ

Маестро Кондратів запрошує на онлайн-концерт

|

У неділю, 31 травня, на прохання шанувальників та з нагоди свого дня народження,  маестро Святослав Кондратів дає великий онлайн-концерт. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Скрипаль обіцяє, що виконає всі свої композиції, які давно не звучали на його концертах: «Дорога в дюнах, «Метеора», «Лєгзіра», «Гоп ца ца»,  та багато інших. Приєднатися до події можна за посиланням: https://bit.ly/2LzutDn

До слова, на карантині артист підтримував своїх шанувальників, започаткувавши серію безкоштовних онлайн виступів під назвою «Вечірня кава з Маестро», що відбувалися кожного недільного вечора.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...