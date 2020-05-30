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20-річний мешканець Самбірщини проламав череп односельцю

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 29 травня, в одному з сіл Самбірського району посварились двоє чоловіків. Під час конфлікту 20-річний хлопець обухом сокири вдарив по голові 60-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, близько 18.00 год. між чоловіками 20 та 60 років виник конфлікт. Під час сварки молодший вдарив старшого обухом сокири по голові. Пораненого чоловіка госпіталізували – лікарі діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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