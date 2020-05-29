В Україні випустили поштову марку «Передова», присвячену військовим і медикам

«Укрпошта» представила поштову марку «Передова», присвячену боротьбі з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі національного поштового оператора.

Як зазначається, разом із поштовими адміністраціями Ірану, В’єтнаму, Швейцарії та Китаю «Укрпошта» однією із перших у світі випустила марку на тему протистояння вірусу. Втім український поштовий випуск є винятковим, адже поруч із боротьбою за здоров’я та життя людей триває війна за незалежність і територіальну цілісність України.

«Країну одночасно пронизують два фронти, дві війни: одна з них – на сході України, а друга – із COVID-19. Марка «Передова» є знаком вдячності тисячам медиків і військових, а в їхніх героїчних образах і представникам інших професій – пожежникам, водіям, продавцям, поштарям та багатьом іншим за відданість, сміливість та професіоналізм», – наголошується у повідомленні.

Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова».

«Наша країна тримається на тих, хто любить її та захищає, хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не забувати підтримувати тих, хто на передовій. Ідея малюнка для марки виникла після слів моєї знайомої, яка наголосила, що у лікарів віднедавна свій фронт та своя війна з ворогом», – зазначив Нікіта Тітов.

Поштова марка «Передова» випущена тиражем 140 тис. примірників. Номінальна вартість позначена літерою «V», еквівалент 9 грн і відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. Відсьогодні поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.

Фото: Укрпошта