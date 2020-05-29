У Львові затримали слідчу поліції, котра продавала персональні дані

Служба безпеки затримала слідчу райвідділу поліції у Львові, котра підозрюється у торгівлі персональних даних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

За версією слідства, співробітниця поліції незаконно збирала конфіденційну інформацію про громадян та продавала її зацікавленим особам. Вартість таких послуг залежала від повноти відомостей та платоспроможності замовника.

Під час обшуків у помешканні та за місцем служби слідчої виявили особисті дані громадян, які були зібрані незаконним шляхом, а також інші матеріали, що доводять протиправні дії співробітниці поліції.

Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела, слідча працює у Сихівському відділку поліції.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ