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У Львові викрили підприємство, яке ухилялось від сплати податків

Ольга Денисяка

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Товариство, яке займається аптечним бізнесом у Львові, виплачувало працівникам частину заробітної плати «наліво». Таким чином підприємство не сплатило 2,7 млн грн податку. Про це на своій сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

 

«Згідно обвинувального акту, товариство, яке займається аптечним бізнесом у Львові, вирішило зекономити на сплаті обов’язкового платежу до Пенсійного фонду, також для страхування від нещасних випадків, та випадків втрати працездатності чи безробіття – власних працівників», – повідомила Ірина Діденко.

Вона зазначила, що частина заробітної плати виплачувалась працівникам «наліво», а саме – додатково відкриті банківські рахунки та приховувалась від звітності зі сплати єдиного соціального внеску.

Таким чином товариство «зекономило» 2 772 000 грн.

Прокурори, спільно зі слідчими та оперативниками підрозділу фінансових розслідувань обласної ДФС, викрили такі махінації слідчим шляхом. До бюджету повністю відшкодовані збитки.

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