Рух транспорту на вулиці Пішій у Львові перекрили до кінця липня

З п’ятниці, 29 травня, через ремонт дороги перекрили рух транспорту на вулиці Пішій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На вулиці Пішій у Львові стартував ремонт дороги. У зв’язку з цим від сьогодні, 29 травня і до 31 липня рух транспорту буде обмежений на цій вулиці.

Обꞌїзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Роботи на вулиці Пішій проводить ТОВ «Трансбудторг» на замовлення Галицької районної адміністрації.

Про ремонт доріг у Львові читайте у матеріалі «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».