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Лідерами електоральних симпатій львів’ян залишається Порошенко та Зеленський

Андрій Котенський

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П’ятий президент України Петро Порошенко і його партія «Європейська солідарність» лідирують в електоральних симпатіях львів’ян. Про це  свідчать результати соціологічного опитування компанії «Соціоінформ», передає кореспондент Львівського порталу.

 

Якби президентські вибори відбувались у найближчу неділю то за Петра Порошенка проголосувало б 34,3% осіб із тих, хто визначився, Володимира Зеленського підтримало б – 18,8%. Замкнув трійку Анатолій Гриценко із 9,3% виборців.

На виборах до Палламенту найбільшу підтримку отримала б партія «Європейська Солідарність» – 34,5%, «Слуга народу» – 15,5%, «Голос» – 11,9%, а партія мера Львова Андрія Садового «Самопоміч» набрала б всього 8,6% вголосів виборців.

Варто також додати, що більшість львів’ян вважає, що події в Україні розвиваються не в правильному напрямку?

А перший рік роботи президентства Володимира Зеленського позитивно оцінює третина львів’ян.

Опитування проведено у Львові, упродовж 13 травня–22 травня 2020 на замовлення ГО «Громадська надія». У ньому взяло участь 800 повнолітніх львів’ян. Теоретична гранична похибка вибірки не перевищує +/- 3.5%

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