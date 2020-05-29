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Катування хворої матері через спадщину: львів’янці повідомили про підозру

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи  повідомили про підозру львів’янці, причетній до катування хворої 81-річної матері. Жінка жорстоко побила стареньку під час конфлікту через спадщину. Від отриманих травм остання померла в лікарні.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як з’ясувалося під час досудового розслідування, в травні 2017 року підозрювана 50-річна львів’янка жорстоко побила свою важкохвору матір під час конфлікту, що виник через спадщину.

81-річна жінка з тяжкими тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні, де згодом  померла.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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