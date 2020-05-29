ОСТАННІ НОВИНИ

126-річчя львівського трамвая цьогоріч святкуватимуть онлайн

Вероніка Рой

|

У неділю, 31 травня, виповнюється 126 років як вулицями Львова почав рух перший електричний трамвай. Цьогоріч святкування проходитиме в умовах карантину, а саме в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 31 травня о 10 год. у прямому ефірі екскурсовод Олександр Арістархов проводитиме онлайн-екскурсію, під час якої глядачі зможуть побачити ексклюзивні старі фото, пов’язані з історією львівського трамвая та депо. Крім цього на територію депо на честь святкування виїдуть історичні трамваї, зокрема, Sanok SW1, який був відреставрований працівниками підприємства минулого року до Дня незалежності.

«Більше того, нагадуємо, що в мережі Facebook проходить розіграш, переможець якого отримає квартальний проїзний. Учасники розіграшу мають відповісти на 6 простих питань, пов’язаних з історією львівського трамвая. Результати розіграшу будуть опубліковані 31 травня», – повідомила прессекретар ЛКП «Львівелектротранс» Христина Осадчук.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу
Наталя ДУЛЯБА
Львів – на межі колапсу. Комунальні служби погрожують зупинити роботу

Через кризу, спричинену коронавірусом, у бюджеті Львова бракує грошей на зарплати працівникам найбільших комунальних під...

Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»
Ольга ДЕНИСЯКА
Лікар-інфекціоніст Ігор Берник: «Найважче, коли помирають пацієнти. В такі моменти відчуваєш себе безсилим»

Коронавірус застав світ зненацька, пандемія продовжує забирати людські життя та кардинально змінює нашу реальність. І як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...