126-річчя львівського трамвая цьогоріч святкуватимуть онлайн

У неділю, 31 травня, виповнюється 126 років як вулицями Львова почав рух перший електричний трамвай. Цьогоріч святкування проходитиме в умовах карантину, а саме в режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, 31 травня о 10 год. у прямому ефірі екскурсовод Олександр Арістархов проводитиме онлайн-екскурсію, під час якої глядачі зможуть побачити ексклюзивні старі фото, пов’язані з історією львівського трамвая та депо. Крім цього на територію депо на честь святкування виїдуть історичні трамваї, зокрема, Sanok SW1, який був відреставрований працівниками підприємства минулого року до Дня незалежності.

«Більше того, нагадуємо, що в мережі Facebook проходить розіграш, переможець якого отримає квартальний проїзний. Учасники розіграшу мають відповісти на 6 простих питань, пов’язаних з історією львівського трамвая. Результати розіграшу будуть опубліковані 31 травня», – повідомила прессекретар ЛКП «Львівелектротранс» Христина Осадчук.