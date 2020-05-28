Затримання на хабарі депутатки Дрогобицької міськради. СБУ оприлюднило фото та подробиці

Управління Служби безпеки України у Львівській області оприлюднило фотофакти викриття на хабарі депутатки Дрогобицької міської ради, а також розповіло деякі подробиці інциденту.

Нагадаємо, про затримання 52-річної депутатки, яка обіцяла посприяти у вирішенні земельного питання за хабар розміром 80 000 гривень, 27 травня повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

Депутатка, яка водночас є головою земельної комісії, вимагала гроші з місцевих мешканців під час розподілу та виділення ділянок.

«Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували, що чиновниця оцінила землю площею 0,1 гектара в Дрогобицькому районі у 80 тисяч гривень. Натомість власник домогосподарства мав конституційне право отримати ділянку безкоштовно», – поінформували у СБУ Львівщини.

Правоохоронці затримали депутатку під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі проводяться слідчі дії, тривають обшуки за місцем роботи фігурантки.

У рамках розпочатого кримінального проваджень за ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ також встановлюються інші посадові особи, які можливо є причетні до протиправної діяльності.

Зазначимо, що головою постійної комісії з питань регулювання земельних відносин Дрогобицької міської ради є 52-річна депутатка від «Народного контролю» Ірина Дзюрах. Також жінка є головою Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія».