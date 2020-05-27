52-річна депутатка Дрогобицької міськради обіцяла «вирішити» земельне питання за 80 тисяч

Правоохоронці на «гарячому» викрили депутатку Дрогобицької міської ради, яка обіцяла посприяти у вирішенні земельного питання за хабар розміром 80 000 гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

За даними слідства, депутатка Дрогобицької міськради, яка водночас є головою земельної комісії, обіцяла за 80 000 гривень посприяти у видачі необхідних дозволів для того, щоб отримати у власність ділянку.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га у Дрогобичі, яка призначена під садівництво.

«За 80 000 гривень народна обраниця обіцяла «посприяти» у отриманні особою усіх необхідних дозволів для отримання у власність землі, зокрема на комісії, яку ж сама очолює, в архітектора та під час голосування на сесії депутатами», – йдеться у повідомленні.

Депутатку правоохоронці затримали на «гарячому» під час того, як вона отримувала гроші у приміщенні громадської організації.

За цим фактом готуються відкрити кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Прокурори клопотатимуть, аби суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (у депутатки на утриманні є дитина) та відсторонив від посади у Дрогобицькій міськраді.

Зазначимо, що головою постійної комісії з питань регулювання земельних відносин Дрогобицької міської ради є 52-річна депутатка від «Народного контролю» Ірина Дзюрах. Також жінка є головою Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія».

(Скриншот зі сайту Дрогобицької міськради. Натисніть на зображення для збільшення)