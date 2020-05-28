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З 1 червня в Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок

Вероніка Рой

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З 1 червня для транспортних засобів вагою понад 24 тонни обмежено рух дорогами державного значення в денну пору доби за температури вище +28 градусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного агенства автомобільних доріг України.

 

«З 1 червня 2020 року в денну пору доби застосовує обмеження та заборону руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі зазначають, що на автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити про сезонні обмеження. Крім цього для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються 982 майданчика в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Дотримання водіями вантажівок вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюватиметься територіальними підрозділами Укртрансбезпеки та відповідними обласними підрозділами Національної поліції України.

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