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#Вірш_у_кадрі: любителів поезії запрошують взяти участь в онлайн-конкурсі

Вероніка Рой

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Форум видавців оголосив про старт конкурсу #Вірш_у_кадрі. Відтак любителі поезії можуть записати відеоролик з декламуванням вірша улюбленого автора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Конкурс #Вірш_у_кадрі стартував 27 травня та триватиме до 22 червня. Головною метою конкурсу, як зазначають організатори, є популяризація найкращих надбань української класичної та сучасної поезії, збільшення україномовного контенту у популярних соціальних мережах.

#Вірш_у_кадрі  проводить Форум Видавців спільно з книжковими блогерами: Іриною Юрченко, Тетяною Морарь та Лілією Гордієнко.

«Учасники можуть обрати вірш або уривок з вірша будь-якого автора українською мовою, який відповідає темі конкурсу. Учасниками можуть стати особи, віком від 18 років. Переможців оголосять 22 червня 2020 року на сайті bookforum.ua та їх на сторінках у соціальних мережах», – розповіла директор департаменту культури Ірина Гаврилюк.

Переможець або переможниця конкурсу отримає брендовану футболку і торбу книжок від «Форуму видавців».

Зареєструватись на участь у конкурсі можна з 27 травня по 12 червня 2020 року за посиланням: cutt.ly/UyPK5kV Положення про проведення конкурсу та реєстраційна форма доступні на сайті bookforum.ua. 

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