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У Старому Самборі затримали чоловіка із гранатою та марихуаною

Вероніка Рой

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У Старому Самборі, що на Львівщині, поліцейські затримали чоловіка, котрий при собі мав гранату та марихуану. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

28 травня близько 11 год. до поліції надійшло повідомлення від дільничного офіцера про те, що на вулиці Помаранчевої Революції у Старому Самборі він виявив чоловіка, який має з собою гранату.

Поліцейські, які приїхали на місце події, встановили особу перехожого. Ним виявився неодноразово судимого житель міста Самбір. Поліцейські вилучили у чоловіка корпус гранати РГД-5 та запал до неї.

Також під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка згорток з марихуаною, яку у нього вилучили та скерували на експертне дослідження.

Наразі проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу та марихуани.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до семи років позбавлення волі.

Фото: поліція Львівщини

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