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У Львові сталася групова бійка

Вероніка Рой

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У середу ввечері, 27 травня, у парку на вул. Виговського у Львові сталася групова бійка. Двоє з учасників заявили про нанесення їм тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Близько 21:30 поліцейських повідомили про те, що на території парку, розташованого на вулиці Виговського у Львові, відбувається конфлікт за участі більше ніж десяти осіб.

Поліцейські доставили учасників конфлікту у відділ поліції та встановили осіб конфлікту. Учасниками події були дві групи чоловіків – старші віком 28-33 роки та молодші віком 16-17 років. Двоє з них написали заяви про спричинені їм під час конфлікту тілесні ушкодження.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили два кримінальних провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін до двохсот годин, або виправні роботи на термін до одного року.

Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Ігоря Зінкевича

 

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