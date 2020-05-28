Родичі Героїв Небесної Сотні і загиблих бійців АТО у Львові отримають матеріальну допомогу

Львівська міська рада підтримуватиме фінансово непрацездатних родичів Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО/ООС. Щомісяця ця категорія мешканців отримуватиме від 3000 до 4500 грн. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 травня, під час позачергової сесії міськради Львова. «За» ухвалу проголосували 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Щомісячну виплату адресної грошової допомоги розміром два прожиткові мінімуми у Львові отримуватимуть:

непрацездатні члени сімей Героїв Небесної Сотні;

непрацездатні члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранень, каліцтва або контузії чи інших ушкоджень під час участі в АТО/ООС.

Дітям віком до 6 років виплачуватимуть щомісяця 3558 грн, дітям до 18 років – 4436 грн, особам до 23 років, які навчаються, – 4202 грн, непрацездатним родичам – 3276 грн.

«Це особи, які, втративши годувальника у російсько-українській війні, залишилися сам-на-сам із пандемією COVID-19, адже, отримуючи в основному мінімальні соціальні виплати, не мають змоги працювати та отримувати достатній рівень доходів для утримання сім’ї. Ця виплата – це додаткова соціальна гарантія з бюджету Львова до тих гарантій, які члени сімей загиблих отримують із державного бюджету, зокрема, до пенсії у зв’язку з втратою годувальника», – пояснив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

Статус члена сім’ї загиблого учасника АТО чи Героя Небесної Сотні у Львові мають 240 людей, 139 із них – дорослі. Право на таку щомісячну допомогу матимуть 53 дорослих непрацездатних осіб та 84 дитини, у тому числі й 23-річні особи, що навчаються.

На такі матеріальні допомоги до кінця 2020 року Львів витратить орієнтовно 3,94 млн грн.