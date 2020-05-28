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Премія імені В'ячеслава Чорновола: розпочато прийом робіт

Соломія Головіна

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Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комітету.

 

Премія у розмірі 20 тис. грн присуджується щороку авторам  нових  оригінальних  публіцистичних творів у галузі журналістики,  що  сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його  національної  свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії.

На здобуття  премії до 10 серпня 2020 року подаються: клопотання про присудження премії з короткою  характеристикою твору та його автора; примірник твору на  матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення   (примірники друкованих засобів масової інформації,  телепередачі та радіопрограми  на  компакт-дисках у форматі DVD); копія паспорта (у  разі висунення на здобуття премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

Адреса для подання творчих робіт: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України (з поміткою «на здобуття Премії імені В’ячеслава Чорновола  за  кращу  публіцистичну роботу  в галузі журналістики»).

Клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора (у форматі word), а також електронну версію твору прохання надсилати Держкомтелерадіо на електронну адресу [email protected]

Телефони для довідок:  (044)  279–35-56, (044)  278-86-96.

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