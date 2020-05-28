На Стрийщині виявили котлован з тваринними рештками

У селі Станків, на Стрийщині, виявлено котлован з тваринними рештками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління Держекоінпекції у Львівській області.

Спеціалістами екоінспекції провели обстеження території в селі Станків Стрийського району біля залізничної колії. Екологи виявили котлован з тваринними рештками, зокрема з копитами та шерстю, які були частково загорнуті піском.

Також з обох сторін котловану були відмічені сліди старого захоронення тваринних решток. В повітрі відчувається різкий неприємний запах.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби ґрунту на площі 250 м2 для проведення лабораторних досліджень.

Фото: екоінпекція