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На Дрогобиччині загорілось авто: водій отримав опіки

Ольга Денисяка

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Вночі 28 травня у селі Підбуж, що в Дрогобицькому районі, на ходу загорівся автомобіль «Газель». Внаслідк інциденту водій отримав опіки другого ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, о 03:16 год. рятувальникам повідомили, що в селі Підбуж Догобицього району загорівся автомобіль «Газель». Пожежники з’ясували, що авто загорілось під час руху.

«Помітивши дим, що вибивався з-під капоту, водій негайно зупинив транспортний засіб, зателефонував за номером 101, повідомив про пожежу та до прибуття рятувальників намагався самостійно ліквідувати загорання», – пояснюють пожежники.

Внаслідок пожежі 65-річний водій отримав опіки другого ступеня лівої долоні та зап’ястя. Його госпіталізували до Підбузької лікарні.

Вогнеборці локалізували пожежу о 03:30 год. та о 03:38 повністю ліквідували. Вогонь знищив кабіну і пошкодив салон автомобіля. Наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі.

Фото: ДСНС

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