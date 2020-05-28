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Львівські патрульні допомогли чоловіку, який втрачав свідомість

Ольга Денисяка

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Ввечері 27 травня на вулиці Крехівській у Львові патрульні надали першу допомогу чоловіку, який декілька разів втрачав свідомість. Про це Львівському порталу повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

 

Близько 22:00 год. екіпаж патрульної поліції  отримав повідомлення, що на вулиці Крехівській невідомому чоловіку стало погано.

На місці події вони побачили 63-річного львів’янина. Чоловік постійно тримав руку на грудях та майже не говорив, повідомив лише, що йому паморочиться в голові.

«Інспектори не гаючи часу викликали швидку медичну допомогу. Під час очікування карети швидкої, патрульні кілька разів повертали чоловіка до тями, оскільки він втрачав свідомість», – розповідають патрульні.

Згодом приїхали медики і госпіталізували чоловіка у медзаклад.

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