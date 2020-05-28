Через смерть пацієнтки судитимуть чотирьох львівських медиків

Слідчі повідомили про підозру чотирьом львівським медикам, які не надали необхідну допомогу 77-річній жінці. Внаслідок чого львів’янка померла у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Цей випадок трапився ще три роки тому. Так, 6 червня 2017 року в одну з львівських лікарень поступила 77-річна львів’янка. Лікуванням пацієнтки займались лікарі гінекологічного та хірургічного відділень медзакладу. Проте, 28 червня того ж року, жінка померла у лікарні.

«Встановлено, що через недостатнє обстеження хворої, лікарі не встановили їй правильний діагноз, а отже – не могли призначити відповідне лікування, що обумовило смерть пацієнтки внаслідок розвитку хвороби», – зазначають правоохоронці.

Слідчі повідомили про підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків чотирьом працівникам лікарні: завідувачам гінекологічного та хірургічного відділень, акушеру-гінекологу та хірургу (одній із лікарів про підозру повідомлено заочно, оскільки вона перебуває поза межами України).

За вчинене медикам загрожує покарання: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до п’яти років або виправними роботами на термін до двох років, або обмеження волі на термін до двох років, або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.