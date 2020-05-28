Через пожежу у квартирі 68-річний чоловік отруївся продуктами горіння

У середу, 27 травня, у Львові на вулиці Тролейбусній виникла пожежа у квартирі будинку, у результаті якої продуктами горіння отруївся 68-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа у квартирі будинку на вулиці Тролейбусній, 14 у Львові сталася близько 15:30 год. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

У результаті пожежі постраждав 68-річний мешканець квартири. Його з діагнозом «отруєння продуктами горіння» у стані середнього ступеня важкості доставлено у Львівську обласну клінічну лікарню.

Обставини події встановлюються.