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Через пожежу у квартирі 68-річний чоловік отруївся продуктами горіння

Вероніка Рой

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У середу, 27 травня, у Львові на вулиці Тролейбусній виникла пожежа у квартирі будинку, у результаті якої продуктами горіння отруївся 68-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Пожежа у квартирі будинку на вулиці Тролейбусній, 14 у Львові сталася близько 15:30 год. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

У результаті пожежі постраждав 68-річний мешканець квартири. Його з діагнозом «отруєння продуктами горіння» у стані середнього ступеня важкості доставлено у Львівську обласну клінічну лікарню.

Обставини події встановлюються.

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