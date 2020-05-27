Володимир Зеленський звільнив голову Самбірської РДА 29-річного Андрія Жепка. Він очолював райдержадміністрацію трохи більше ніж п’ять місяців. Відповідне розпорядження у середу, 27 травня, опублікували на сайті президента України.

Як вказано у документі, Андрія Жепка звільнили з посади очільника Самбірського району за його ж ініціативою.

«Звільнити Жепка Андрія Богдановича з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою», – йдеться у розпорядженні президента.

Зазначимо, Володимир Зеленський призначив Андрія Жепка головою Самбірської РДА у грудні 2019. На цій посаді він пропрацював трохи більше п’яти місяців.

29-річний Андрій Жепко встиг відзначитися тим, що у березні, у розпал коронавірусного карантину, полетів відпочивати у Єгипет. За даними Zaxid.net, посадовець взяв відпустку за згодою сторін без збереження зарплати.

До призначення на посаду голови Самбірської РДА Андрій Жепко працював редактором «Самбірської газети».

Фото: Facebook Андрія Жепка