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Засміченість, ремонт доріг та громадський транспорт: на що найчастіше скаржаться львів’яни

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Протягом березня-травня  на Facebook-сторінку «Гарячої лінії міста» найбільше звернень надійшло щодо засміченості різних локацій міста. Про це Львівському порталу повідомили у прресслужбі Львівської міської ради.

 

«У березні-травні у Facebook-групі «Гарячої лінії міста» надійшло близько 250 звернень щодо необхідності прибрати прибудинкову територію, паркову зону чи майданчики. Друга категорія по кількості звернень – ремонт доріг і тротуарів. Третя – питання громадського транспорту. Також мешканців цієї весни особливо непокоїла проблема належного стану зелених насаджень і витоки», – повідомив головний спеціаліст відділу «Гаряча лінія міста» Назар Кушнір.

Як зауважили на «Гарячій лінії міста», зазвичай виконавці реагують оперативно і прибирають територію.

Що ж до громадського транспорту, мешканців переважно непокоїло недотримання карантинних норм, неналежний технічний та санітарний стан техніки.

«Ми також вдячні мешканцям за повідомлення про витоки. Працівники «Львівводоканалу» реагують та ліквідовують пориви у встановлені терміни. Інколи мешканці сприймають як пориви витоки з гідрантів, які тимчасово відкривають задля пониження тиску води, коли десь поруч проводяться роботи на мережах. Стосовно ж ремонту доріг і тротуарів багато залежить від того, чи виділене фінансування на ті чи інші ремонтні роботи цього року», – розповів Назар Кушнір.

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