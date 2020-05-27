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Заробити навіть у тюрмі: у Львові ув’язнений ошукав жінку на 160 тисяч

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний щодо 40-річного чоловіка, який перебуваючи у тюрмі у Львові, ошукав жінку на 161 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 40-річний чоловік відбував покарання у тюрмі на вул. Городоцькій. Протягом листопада-грудня минулого року він зумів видурити у потерпілої чималі кошти.

Як з’ясувалось, ув’язнений телефонував із мобільного до потерпілої та представлявся адвокатом її співмешканця. Псевдозахисник чинив на жінку психологічний тиск та, ввівши в оману, видурив у неї 161 000 грн.

Ці кошти засуджений перераховував іншим особам, які використовували їх на власні потреби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.ч.1,2 ст.190 (шахрайство) КК України. Зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт правоохоронці вже скерували на розгляд Галицького районного суду м. Львова.

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