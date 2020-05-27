У Стебнику двоє дітей отруїлися чадним газом

У середу вночі, 27 травня, у м. Стебнику, що у Дрогобицькому районі Львівщини, троє людей отруїлися чадним газом, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 00:20 год. у місті Стебник в приватному житловому будинку на вул. Ольги Кобилянської отруїлися чадним газом троє людей. Серед них – двоє дітей віком 11 та 7 років. Постраждалих доставили у Дрогобицьку міську лікарню.

Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.