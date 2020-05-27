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У Львові під час пожежі у підвалі надзвичайники врятували чоловіка

Вероніка Рой

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У вівторок, 26 травня, у Львові на вул. Кульпарківській сталася пожежа у підвалі житлового будинку, під час якої надзвиячайники врятували 41-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу в підвалі двоповерхового житлового будинку на вул. Кульпарківській у Львові до рятувальників надійшла о 22:02. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з підвалу вибивався густий чорний дим.

Під час проведення розвідки місця пожежі на землі було виявлено 41-річного чоловіка. Рятувальники винесли потерпілого на свіже повітря та передали медикам. Після огляду лікарів потерпілий від госпіталізації відмовився.

О 22:17 вогнеборці локалізували пожежу та о 22:28 повністю ліквідували її. Внаслідок пожежі вогонь знищив матрац. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Фото: ДСНС

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