Отець Павло Дроздяк: «Доктринальних перешкод щодо кремації людини немає»

Керівник пресслужби курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального собору святого Юра отець Павло Дроздяк про будівництво крематорію у Львові:

«Під час Ради єпископів всі погодилися, що скажімо якихось доктринальних перешкод стосовно кремації людини, якщо це суперечить вірі воскресіння тіла, немає. Представники усіх церков проговорили питання кремації як можливої, хоча перевага надається власне традиційному похованню. Тому найперше мова йшла про збереження традиційного поховання, а кремація можлива не як обов’язок, а скажімо, як можливість.

Якщо ми говоримо про будівництво самого крематорію, то без сумніву до цього питання потрібно підійти в комплексі. Адже кремація тягне за собою дуже багато моментів. Зокрема, найперше над тілом померлої особи має відбутися абсолютно усі моменти, що пов’язані з чином похорону. Після звершення літургійного чину похорону можна піддати тіло кремації та провести захоронення у приготованих для цього місцях. Наголошу, що не можна прах померлої людини зберігати у себе вдома, розвіювати його чи перетворити на якусь біологічну речовину, з якої можна створити щось інше. Тобто прах обов’язково має бути захоронений.

Я розумію, що дорога будівництва крематорію ще є довгою. Адже у нас були переважно присутні традиційні поховання. Та й раніше ми не зустрічалися з тим, що наші кладовища мають обмежений ресурс прийняття поховань. Ми зустрічаємося з новими викликами. Я переконаний, що це до кінця усіма не буде прийнятним і зрозумілим. Тому найперше ми надаємо перевагу традиційному похованню. Але скажімо, як альтернатива, то кремація можлива».