Хто має право на фіндопомогу через безробіття під час карантину

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник у прямому ефірі дав відповіді на суспільно важливі питання які турбують львів’ян, зокрема, розповів про те, як отримати фінансову допомогу від держави підприємцям та фізичним особам через часткове безробіття у зв’язку карантином, передає кореспондент Львівському порталу.

Серед актуальних питань відповіді на питання:

пом’якшення карантину і чи варто розслаблятися.

розкрадання коштів львів’ян на вивезенні сміття.

комунальникам дадуть право заходити у ваше помешкання за вашої відсутності. Відповідний законопроект вже проголосували в першому читанні.

як не стати жертвою шахраїв при купівлі-продажу нерухомості. Дуже прості поради, які збережуть вам гроші.

нові правила фінмоніторингу: чи будуть від вас вимагати пояснити походження ваших коштів.

як отримати фінансову допомогу від держави підприємцям та фізичним особам через часткове безробіття у зв’язку карантином. Які документи вам потрібні і куди звернутися. Крок за кроком.

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Відео: Ігор Васюник