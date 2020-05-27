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Хто має право на фіндопомогу через безробіття під час карантину

Андрій Котенський

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Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник у прямому ефірі дав відповіді на суспільно важливі питання які турбують львів’ян, зокрема, розповів про те, як отримати фінансову допомогу від держави підприємцям та фізичним особам через часткове безробіття у зв’язку карантином, передає кореспондент Львівському порталу.

 

Серед актуальних питань відповіді на питання:

  • пом’якшення карантину і чи варто розслаблятися.
  • розкрадання коштів львів’ян на вивезенні сміття.
  • комунальникам дадуть право заходити у ваше помешкання за вашої відсутності. Відповідний законопроект вже проголосували в першому читанні.
  • як не стати жертвою шахраїв при купівлі-продажу нерухомості. Дуже прості поради, які збережуть вам гроші.
  • нові правила фінмоніторингу: чи будуть від вас вимагати пояснити походження ваших коштів.
  • як отримати фінансову допомогу від держави підприємцям та фізичним особам через часткове безробіття у зв’язку карантином. Які документи вам потрібні і куди звернутися. Крок за кроком.

Відео: Ігор Васюник

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