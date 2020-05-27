38-річний чоловік жорстоко побив мешканця Дрогобича: постраждалий помер у кареті «швидкої»

38-річний чоловік жорстоко побив місцевого мешканця Дрогобича. Постраждалий помер дорогою до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

27 травня від лікарів швидкої допомоги до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Дрогобицького району виявили чоловіка з численними тілесними ушкодженнями, зокрема із травмою голови. Постраждалий від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Правоохоронці встановили особу померлого: ним виявився 42-річний мешканець Дрогобича. Також було встановлено, що в ніч на 27 травня між ним та 38-річний жителем міста Стебник виник конфлікт. Під час сварки молодший з учасників побив старшого та спричинив йому тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 с.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.