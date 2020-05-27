31 травня стартують «Віртуози Львова-2020». Фестиваль відбудеться онлайн

Один із найстаріших та наймасштабніших українських фестивалів класичної музики «Віртуози» цьогоріч відбудеться у форматі онлайн-маратону. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській національній філармонії.

39 років поспіль в останні дні травня у Львові відбувається фестиваль «Віртуози» – справжнє свято музики, що об’єднує солістів, диригентів, колективи, композиторів з різних куточків світу.

Цьогоріч музична подія відбуватиметься в онлайн-режимі у зв’язку з коронавірусним карантином. «Віртуози» проходитимуть у форматі дводенного онлайн-маратону, який цілком буде присвяченим постаті видатного композитора-класика – Людвіга ван Бетховена, адже у 2020 році виповнюється 250 років із дня народження митця.

«Початково «Віртуози» мали тривати впродовж 21-31 травня. Вони включали 20 подій, а програма фестивалю містила понад 50 симфонічних, фортепіанних та камерно-інструментальних композицій Людвіга ван Бетховена, які мали прозвучати у виконанні понад 40 солістів, 4 колективів та 6 диригентів із 11 країн світу. Однак нові умови соціального дистанціювання спричинили зміни у форматі цьогорічного фестивалю «Віртуози», оскільки вони унеможливили приїзд багатьох музикантів та підготовку масштабних полотен композитора», – кажуть організатори.

Відтак цьогоріч фестиваль відбуватиметься протягом двох днів: 31 травня і 1 червня. Його репертуар складатиметься із творів Бетховена. На сцені Концертного залу Людкевича прозвучать кращі фортепіанні, камерно-інструментальні твори, вокальна музика Бетховена, уривки із його опери «Фіделіо» та ораторії «Ісус на Оливковій горі».

Виконавський склад маратону сформують українські музиканти, серед яких є солісти кращих світових концертних майданчиків, а також молоді й надзвичайно талановиті музиканти, які лише розпочинають свою творчу кар’єру.

Фестиваль «Віртуози» транслюватиметься на офіційних інтернет-ресурсах Львівської національної філармонії, тож усі охочі матимуть змогу зануритися у безмежний музичний світ Бетховена.

Детальну інформацію про розклад подій онлайн-маратону можна знайти за цим посиланням.