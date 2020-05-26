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Розбещували та знімали дитяче порно: кіберполіція викрила зловмисників

Соломія Головіна

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Кіберполіцейські під час операції «Павутина» викрили зловмисників, які розбещували дітей та розповсюджували порноконтент. До злочинної діяльності четверо фігурантів залучили 8 малолітніх дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

 

Кіберполіцейські разом зі слідчими провели 54 обшуки в різних областях України. За результатами викрито осіб, які виготовляли та розповсюджували протиправний контент.

Зокрема, на Волині задокументували протиправну діяльність 28-річного чоловіка, який з 2017 року розбещував хлопця 2004 року народження. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Наразі фігуранту оголошено про підозру за ознаками ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ст. 153 (сексуальне насильство) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Вінницькій області викрито 44-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії у відношенні власної малолітньої дитини та знімав усе на камеру. Далі порноконтент розповсюджував у загальному доступі мережі Інтернет.

Крім цього, у Дніпропетровській області викрито зловмисника, який переховувався від органів досудового розслідування у місті Харків. Чоловік підозрюється у виготовленні та розповсюдженні порноконтенту з малолітніми. До злочинної діяльності він залучив двох жінок, які надавали власних дітей 14, 12, 11 та 10 років для створення фото та відео сексуального характеру. Горе-матерів затримали ще у грудні минулого року. Організатору злочинної діяльності оголошено про підозру за ст. 152 (зґвалтування) та ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 161 тисяча гривень.

На Чернігівщині викрито 28-річного мешканця м. Бахмач, який створював та розповсюджував на закритих форумах та вебресурсах зображення порнографічного характеру за участі своєї  родички 2014 року народження.

У кіберполіції зазначають, що також проведено відповідні заходи у Херсонській, Кіровоградській, Львівській, Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Рівненській областях. За результатами викрито осіб, які займалися розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет.

За місцями мешкання усіх зловмисників проведено обшуки спільно зі слідчими підрозділами Нацполіції та співробітниками прокуратури. Вилучено носії інформації, на яких зберігаються файли з протиправним контентом: загальний об’єм пам’яті 5724 Гб, комп’ютерну техніку, оптичні диски, фотоальбоми, мобільні телефони та інші речові докази. Розслідуються кримінальні провадження.

Окрім цього, скеровано до суду обвинувальний акт відносно 19-річного мешканця міста Києва, якого підозрюють в адмініструванні каналу в месенджері. Фігурант розміщував порнографічні матеріали за участю дітей та зґвалтування малолітньої дівчини.

Загалом за результатами проведених заходів встановлено 8 постраждалих віком від 7-ми до 14-ти років, які стали жертвами сексуальної експлуатації.

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