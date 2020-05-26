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«Передова». В Україні з’явиться поштова марка, присвячена медикам та військовим

Соломія Головіна

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«Укрпошта» у п’ятницю, 29 травня, вводить в обіг поштову марку «Передова». Поштовий випуск присвячений найактуальнішій проблемі людства сьогодні – боротьбі з коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі національного поштового оператора.

 

«Під час пандемії Україна опинилася в надскладній ситуації. Адже поруч із боротьбою за здоров’я та життя людей триває війна за незалежність і територіальну цілісність України. Країну одночасно пронизують дві війни: одна з них – на сході України, а друга – із Covid-19», – зазначають в «Укрпошті».

Також наголошують, що «ця марка є знаком вдячності тисячам медиків і військових, а в їхніх героїчних образах і представникам інших професій – пожежникам, водіям, продавцям, поштарям та багатьом іншим за відданість, сміливість та професіоналізм».

Для ескізу поштової марки було використано роботу відомого харківського художника-ілюстратора Нікіти Тітова «Передова».

Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 29 травня о 12:30 год. у Києві біля центрального входу до головного відділення поштового зв’язку міста Києва (Головпоштамт). У заході зокрема візьмуть участь ветерани АТО/ООС та працівники медичної галузі.

Тираж поштової марки – 140 000 примірників, вартість – 9 грн. До поштової марки випущено конверт «Перший день» та виготовлено штемпель спецпогашення.

Ілюстрації: Укрпошта

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