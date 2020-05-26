Мешканець Львівщини під час пиятики вбив дерев’яною дошкою товариша

У смт Розділ Миколаївського району під час пиятики місцевий мешканець дерев’яною дошкою вбив товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 23 травня. За версією слідства, 37-річний місцевий мешканець масивною дерев’яною дошкою вдарив товариша по голові, спричинивши перелом черепа з крововиливами у головний мозок. Трагедія сталася під час розпивання спиртних напоїв у квартирі постраждалого.

Внаслідок поранення 41-річний постраждалий помер у реанімаційному відділенні Миколаївської ЦРЛ.

Ймовірному вбивці 24 травня оголошено підозру, а наступного дня обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Відповідно до санкції ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) імовірному зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.