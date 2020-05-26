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Львів’ян просять допомогти зібрати кошти на лікування дворічного хлопчика

Ольга Денисяка

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Львів’ян просять допомогти зібрати коти на лікування дворічного Матвійка з Новвоволинська, який народився глухим на два вушка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Батьки дворічного Матвійка з Нововолинська просять небайдужих допомогти зібрати кошти на операцію для хлопчика.  Хлопчик народився глухим на два вушка. Операцію на одному вушкові йому уже зробили за державний кошт. Але для того, щоб хлопчик міг повноцінно розвиватись, на іншому вушкові теж потрібно провести операцію і встановити кохлеарний імплант. Тож батьки Матвійка просять допомогти зібрати кошти на другу операцію.

Вартість кохлеарного імпланта становить 26 200 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати 16 100 євро, тому залишилося ще зібрати 10 100 євро.

«Матвійкові поставили штучне вухо, але це не означає, що він одразу буде розмовляти – необхідні дороговартісні заняття з сурдопедагогом в іншому місті. На друге вушко триває збір. Ми просимо небайдужих людей допомогти. Будемо Вам дуже вдячні», – говорить мама Матвійка Анна.

Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 — Барчук Олександр (тато).

Фото: ЛМР

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