21 день йоги: львів’ян кличуть на безкоштовні онлайн-заняття

Львів’ян запрошують на безкоштовні заняття йогою, які відбуватимуться у режимі онлайн із 1 по 21 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Тритижневі заняття Yoga Challenge Online відбуватимуться у межах фестивалю Lviv Yoga Day. У програмі – хатха-йога, антистрес-медитації та дихальні вправи. Всі заняття відбуватимуться о 08:00 год. ранку і є безкоштовними.

«21 день – це час, коли в людини формується звичка. Ранкові заняття будуть корисними та цікавими для всіх охочих, незалежно від рівня фізичної підготовки, віку та статі. Саме коректні комплексні заняття йогою зміцнюють імунітет, допомагають подолати безсоння, збільшують концентрацію, а також стають у пригоді всім, хто довго працює за комп’ютером, оскільки йога сприяє уникненню болю у спині», – розповідає організаторка проєкту Yoga Challenge Online Катя Хребтова.

Аби потрапити на онлайн-заняття з йоги, потрібно заздалегідь заповнити форму реєстрації на сторінці Lviv Yoga Day у Facebook. Саме там будуть викладені всі онлайн-уроки, які проводитимуть професійні інструктори студії Mantra House.

До медитації в акустичному форматі приєднаються учасники гуртів ATMASFERA, Yoga Brothers, Secret Forest та Inary. Кожен ефір буде збережено, тому можна буде позайматися і в зручний для вас час. Також буде можливість задати питання тренеру та отримати рекомендації. Достатньо мати лише трохи простору в кімнаті та зручну поверхню підлоги або ж килимок, проте можна і без нього.

На тих, хто долучиться до Yoga Challenge Online, чекають приємні призи від партнерів заходу та прямі ефіри з тренерами.