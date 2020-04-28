Стало відомо, у яких областях впровадять перші тестування на антитіла до COVID-19

Перші тестування на антитіла до коронавірусу запускають в Одеській і Сумській областях. Про це 27 квітня повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі «Свобода слова», передає Громадське.

За його словами, такі тестування дозволять ретроспективно подивитися наявність антитіл та епідеміологічно дізнатися, чи були пропущені випадки інфікування.

«ІФА-тести до нас зайшли вже, і ми починаємо тестування, ми будемо бачити реальну картину. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності», – наголосив Ляшко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна може стати п’ятою країною у світі, де буде запущена масова ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19. Наразі такі тестування відбуваються у Німеччині та Сполучених Штатах Америки.