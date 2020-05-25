Цьогоріч правоохоронці Львівщини розшукали понад 140 зниклих дітей

Поліцейські Львівщини з початку року повернули додому 144 дитини, які перебували в розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що протягом 2020 року в територіальні підрозділи ГУ Національної поліції у Львівській області надійшло 144 звернення про зникнення дітей, 72 з них – малолітні.

Відтак 139 дітей було знайдено протягом доби після повідомлення про зникнення. Загалом правоохоронці розшукали усіх неповнолітніх та передали їх батькам чи опікунам.

Правоохоронці Львівщини наголошують, що розшук зниклих дітей – справа не лише їх батьків або рідних. Якщо вам відомо про зникнення дитини, в першу чергу треба повідомити на лінію 102. Крім того, слід зв’язатися з друзями дитини чи людьми, з якими вона може контактувати (вчителі, однокласники, знайомі).

Однак, кращий спосіб уникнути біди – це тісний контакт з дитиною. Не залишайте малолітніх надовго без нагляду, розмовляйте з дітьми, вникайте в їх проблеми, допомагайте розібратися у перших життєвих труднощах. Адже, головна причина таких випадків – відсутність порозуміння між батьками та їх нащадками.

Нагадаємо, 25 травня в усьому світі з ініціативи Міжнародного центру пошуку зниклих та експлуатованих дітей відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.