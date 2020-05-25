Рецидивіст поцупив із під’їзду на Пасічній дитячі електромобіль, візок та велосипед

У Львові патрульні затримали чоловіка, який причетний до викрадення дитячого велосипеду, візка та електромобіля з під’їзду на вулиці Пасічній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За інформацією правоохоронних органів, близько 15-ї години 24 травня на проспекті Свободи патрульні зупинили автомобіль Renault Megane, що перебував в орієнтуванні як транспортний засіб, який фігурував під час вчинення крадіжки 17 травня на вулиці Пасічній.

«Під час розмови з 39-річним водієм інспектори помітили на задньому сидінні автомобіля стару зелену ковдру, що дуже схожа на ту, якою чоловік прикривав дитячі речі, щоб приховати їх від камер відеоспостереження в під’їзді. Згодом львів’янин зізнався, що в неділю, 17 травня, на вулиці Пасічній з одного із під’їздів виніс дитячий візок, червоний велосипед та електромобіль синього кольору», – зазначається у інформації патрульної поліції.

Також встановлено, що чоловік вже мав судимість за вчинення подібного злочину.

Під час слідчих дій в чоловіка вилучили згадані речі та супроводили його у Сихівський відділок поліції.

Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч.1 ст.185 (таємне викрадення чужого майна) ККУ.