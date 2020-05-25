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Патрульні допомогли доправити у львівську лікарню 2-річного хлопчика, який наївся хімії

Соломія Головіна

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Патрульні поліцейські допомогли оперативно доправити у  дитячу лікарню на вулиці Пилипа Орлика у Львові матір з 2-річним сином, який наївся хімічних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як стало відомо, близько 18 год. 24 травня до патрульних на пості біля населеного пункту Зимна Вода звернулася жінка і повідомила, що її син віком 2 роки і 3 місяці наївся хімічних речовин і перебуває у важкому стані. Вона попросила супроводити їх до медзакладу на вулиці Пилипа Орлика. Патрульні негайно почали супровід.

«За 12 хвилин вони подолали майже 20 кілометрів через тягнучки. Ми вдячні водіям, які за першої можливості поступалися дорогою. Натомість, вкотре наголошуємо пішоходам про неприпустимість виходу на проїжджу частину при наближенні спецтранспорту з увімкненими сигналами червоного та синього кольорів та сиреною. Пам’ятайте, що в такі миті чиєсь життя чи здоров’я під загрозою», – зазначають у патрульній поліції.

Дитину одразу госпіталізували до реанімації.

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