Надзвичайники на Сколівщині розшукали зниклу 78-річну бабусю

На Сколівщині рятувальники розшукали 78-річну жінку, яка вийшла з дому та зникла. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 24 травень о 10:43 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Нижня Рожанка Сколівського району 78-річна місцева мешканка вийшла з дому в невідомому напрямку та не повернулась.

До пошуків були залучені 5 рятувальників рятувальників. За допомогою квадроциклу вони о 13:10 знайшли жінку на лісовій дорозі в 5-ти км від місця проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала.