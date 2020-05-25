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Надзвичайники на Сколівщині розшукали зниклу 78-річну бабусю

Вероніка Рой

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На Сколівщині рятувальники розшукали 78-річну жінку, яка вийшла з дому та зникла. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, 24 травень о 10:43 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Нижня Рожанка Сколівського району 78-річна місцева мешканка вийшла з дому в невідомому напрямку та не повернулась.

До пошуків були залучені 5 рятувальників рятувальників.  За допомогою квадроциклу вони о 13:10 знайшли жінку на лісовій дорозі в 5-ти км від місця проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала.

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