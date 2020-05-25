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На Турківщині вщент згорів житловий будинок

Ольга Денисяка

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Вночі 25 травня у селі Шандровець Турківського району згорів житловий будинок та господарська будівля. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, о 00:11 год.  рятувальникам повідомили, що у селі Шандровець Турківського району загорівся житловий будинок.

Вогнеборці негайно виїхали до місця події. На момент прибуття рятувальників, будівля була повністю охоплена вогнем.

Пожежу локалізували о 02:01 та повністю загасили о 03:24 год. Вогонь знищив житловий будинок та господарські будівлю.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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