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Мешканець Червонограда, який хотів вбити дружину, потрапив за ґрати на 9 років

Вероніка Рой

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Галицький районний суд Львова засудив до 9 років тюрми мешканця Червонограда, котрий намагався вбити власну дружину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Інцидент трапився ще у травні 2018 року у місті Червоноград на Львівщині. Конфлікт між подружжям виник на ґрунті неприязних взаємин. Під час сварки 45-річний чоловік завдав своїй дружині численні колото-різані рани. Однак не довів задуманого до завершення, оскільки був викритий сусідами.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 КК України (закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Цьогоріч у травні Галицький районний суд Львова визнав фігуранта винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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