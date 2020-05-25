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«Арена Львів» прийматиме матчі збірної України у Лізі націй

Вероніка Рой

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На стадіоні «Арена Львів» відбудуться матчі збірної України з футболу у Лізі націй та у відборі на чемпіонат світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Нещодавно виконавчий комітет Української асоціації футболу на засіданні визначив перелік міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів Ліги націй УЄФА, міжнародних товариських матчів та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу на період 2020-2022 років.

До цього переліку потрапив і Львів. Зокрема, Арена «Львів»прийматиме матчі збірної України з футболу у Лізі націй та у відборі на чемпіонат світу.

Зазначимо, що суперниками України у матчах Ліги націй є команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Матчі мали б відбутися у вересні 2020 року, але через пандемію коронавірусу нових дат поки що не оголосили.

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