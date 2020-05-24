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Смертельна ДТП на Сколівщині: загинули водій та троє пасажирів мікроавтобуса

Вероніка Рой

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У неділю, 24 травня, на автодорозі Київ-Чоп у Сколівському районі зітнулися вантажівка та мікроавтобус. У результаті аварії четверо людей загинули, ще четверо отримали травми. Про це Львівському порталу повідмили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За даними поліції, ДТП трапилася близько 11.30 поблизу села Тухолька Сколівського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 50-річний водій вантажівки MAN не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz, який рухався по зустрічній смузі.

На місці аварії від отриманих травм загинув 47-річний водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Ще чотирьох пасажирів Mercedes доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники служб територіального відділення поліції, а також слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Фото: ГУНП у Львівській області

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