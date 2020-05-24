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Пожежа в житловому будинку у Радехові: надзвичайними врятували чотирьох людей

Вероніка Рой

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У суботу, 23 травня, у місті Радехів виникла пожежа у житловому будинку, під час якої надзвичайники врятували чотирьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу в м. Радехів по вул. Мишуги 15 на першому поверсі двохповерхового житлового будинку до рятувальників надійшла о 17:46.

По прибуттю, з вікон виривався густий чорний дим, тож рятувальники обслідували пожежу та вивели з верхнього поверху 4 особи. З них одну дитину було врятовано від отруєння продуктами горіння.

Також проводились роботи по гасінню пожеж. Її вдалось локалізувати о 18:09 та ліквідувати о 18:20. Вогонь знищив диван та пошкодив стіни.Надзвичайникам вдалось врятувати будинок від повного знищення вогнем.

На місці події ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються.

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