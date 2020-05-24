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На Старосамбірщині поліцейські вилучили у шести мисливців рушниці

Вероніка Рой

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На Старосамбірщині поліцейські вилучили у шести мисливців рушниці, а також склали на них  адміністративні протоколи за порушення правил поводження з вогнепальною мисливською зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції 23 травня надійшло повідомлення від прикордонників про те, що у лісосмузі неподалік села Мігово вони виявили невідомих осіб, які мають при собі гладкоствольну мисливську зброю, що є порушенням прикордонного режиму.

Правоохоронці встановили особи  правопорушників – ними виявились шестеро мешканців Старосамбірщини віком від 36 до 53 років. Поліцейські вилучили у них шість  гладкоствольних мисливських рушниць та склали протокол про адміністративне правопорушення та п’ять адмінпротоколів за порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної мисливської чи холодної зброї.

Мешканцям Старосамбірщини загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією зброї.

Фото: поліція

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