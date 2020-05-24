На Личаківській зіткнулись Opel та Merсedes: пасажира довелося «вирізали» з авто

У неділю вночі, 24 травня, у Львові на вулиці Личаківській зіткнулися Opel Omega та Merсedes. Пасажира одного з авто рятувальникам довелося «вирізати». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

ДТП трапилася о 01:47 у Львові на вул. Личаківська 43, де зіткнулись автомобілі Opel Omega та Merсedes. У результаті аварії затиснуло пасажира Opel.

По прибуттю на місце події, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту, а саме ножиць, розрізали деформовані від удару металеві конструкції та вивільнили потерпілого пасажира з автомобіля Opel. Медики госпіталізували чоловіка з травмами різного ступеня важкості в медичний заклад Львова.

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До рятувальної операції було залучено 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Відео: ДСНС