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Іспанія готова приймати туристів з липня

Вероніка Рой

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Іспанія готова відкрити свої кордони для туристів з липня. Про пише «Європейська правда» з посиланням на AFP.

 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив, що країна готова відкрити свої кордони для туристів з липня.

«Починаючи з липня, відновиться можливість в’їзду до Іспанії для іноземних туристів, з дотриманням заходів безпеки», – заявив він.

Крім того, розповів прем’єр, після 8 червня планують дозволити великі спортивні змагання.

Зазначимо, кордони Іспанії закриті з 14 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, про відкриття кордонів вже заговорили і у Греції. В цю країну туристи зможуть потрапити з 15 червня.

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