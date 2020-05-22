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Греція із 15 червня прийматиме туристів з 20 країн

Андрій Котенський

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Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Про це заявив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс, повідомляє Європейська правда з посиланням на Greek Reporter.

 

Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в’їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

Раніше грецький уряд оголосив, що іноземці повинні будуть отримати негативний результат на Covid-19 за п’ять днів до поїздки в Грецію, але тепер цю вимогу скасували.

Однак органи охорони здоров’я будуть проводити вибіркове обстеження мандрівників, що прибувають з-за кордону. Медичні протоколи будуть застосовуватися в сферах подорожей, проживання і харчування в туристичних зонах.

Також планується з 1 липня розширити список ще низкою країн, а через два тижні додати ще групу країн.

Жителям країн, що мають, на думку Греції, несприятливі поточні епідеміологічні характеристики, не дозволять відвідувати Грецію до 15 липня. Наприклад, жителям Сполученого Королівства поки не буде дозволено відвідувати Грецію.

Раніше повідомлялося, що з 15 червня рейси приземлятимуться лише в міжнародному аеропорту Афін, але з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти.

 

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